Россия и Киргизия обсудили развитие экономики замкнутого цикла и системы обращения с отходами

Российский экологический оператор (РЭО) принял участие во втором заседании российско-киргизской Рабочей группы по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

«Российский экологический оператор заинтересован в расширении международного сотрудничества в сфере экологии и обмене эффективными практиками перехода к экономике замкнутого цикла. Взаимодействие с Киргизской Республикой открывает новые возможности для внедрения устойчивых решений в области обращения с отходами и ресурсосбережения», — отметили в пресс-службе РЭО.

Встреча была посвящена вопросам развития механизмов экономики замкнутого цикла, а также взаимодействию в сфере обращения с отходами и реализации принципов расширенной ответственности производителей (РОП).