Россия и Киргизия договорились провести экспертные консультации по обращению с отходами

Эксперты Российского экологического оператора провели 27 марта совещание с представителями Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизской Республики. Стороны обсудили развитие экспертного консультационного сотрудничества по вопросам обращения с отходами производства и потребления.
«Киргизская сторона выразила интерес к наработкам РЭО в области реализации системы расширенной ответственности производителей (РОП) и российским технологиям по переработке различных видов отходов. Договорились с коллегами из Киргизии организовать обмен опытом между специалистами профильных ведомств», — сообщили в пресс-службе РЭО.
Также на встрече обсуждалась возможность организации визита делегации Киргизии в Россию с целью посещения современных объектов по глубокой переработке отходов.
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