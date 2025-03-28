Россия и Киргизия договорились провести экспертные консультации по обращению с отходами

Эксперты Российского экологического оператора провели 27 марта совещание с представителями Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизской Республики. Стороны обсудили развитие экспертного консультационного сотрудничества по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

«Киргизская сторона выразила интерес к наработкам РЭО в области реализации системы расширенной ответственности производителей (РОП) и российским технологиям по переработке различных видов отходов. Договорились с коллегами из Киргизии организовать обмен опытом между специалистами профильных ведомств», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Также на встрече обсуждалась возможность организации визита делегации Киргизии в Россию с целью посещения современных объектов по глубокой переработке отходов.