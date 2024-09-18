Россия и Индия будут сотрудничать в области РОП, компостирования и производства биогаза из отходов

Представители Российского экологического оператора 17 сентября выступили с докладом на заседании рабочей группы по городскому развитию Российско-Индийской Межправкомиссии в Нью-Дели.

«Одними из важнейших тем в рамках развития отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла остаются инвестиции в проекты по переработке отходов и расширенная ответственность производителей (РОП). Россия и Индия укрепляют сотрудничество по данным направлениям, а также продолжают обмен мнениями по иным вопросам», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Представитель РЭО и директор миссии «Чистая Индия» обменялись мнениями и определили такие важные направления двустороннего сотрудничества, как развитие экологических инициатив и разработка общих экологических стандартов и правил в рамках BRICS, обмен технологическим опытом, особенно по компостированию и биогазовым проектам. Стороны отметили важность консолидации позиции по разработке международного соглашения по пластиковым отходам ООН.

Также в рамках визита делегация РЭО посетила объекты жилищного строительства и ознакомилась с работой системы вывоза отходов в рамках комплексного развития территорий в Нью-Дели.