Россия и Филиппины расширят сотрудничество в сфере экономики замкнутого цикла

Представители Российского экологического оператора приняли участие в 4-м заседании Совместной Российско-Филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое прошло в Москве. Филиппинскую делегацию возглавил заместитель министра торговли и промышленности Республики Филиппины Аллан Б. Хепти.

«Участие РЭО в международных диалогах — это возможность не только делиться нашими наработками, но и находить партнеров для совместных проектов. Филиппины заинтересованы в российских технологиях и подходах к созданию экономики замкнутого цикла, и мы готовы активно развивать это сотрудничество», — отметили в пресс-службе РЭО.

В ходе заседания и рабочих встреч обсуждались перспективы взаимодействия в сфере обращения с отходами и внедрения принципов экономики замкнутого цикла. Итоговый протокол заседания включил предложения РЭО по развитию российско-филиппинского сотрудничества.

Филиппинская сторона выразила интерес к российскому опыту внедрения института расширенной ответственности производителей (РОП) и подтвердила готовность к обмену технологиями и знаниями. Также стороны договорились о проведении дополнительных консультаций и рабочих визитов на современные российские объекты обращения с отходами.