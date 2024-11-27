Россия и Бразилия договорились о совместном развитии экономики замкнутого цикла

Специалисты Российского экологического оператора провели рабочую встречу с сотрудниками экономического отдела псольства Федеративной Республики Бразилия, в ходе которой обсудили сотрудничество двух стран в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

«В свете развивающихся процессов глобализации сотрудничество со странами БРИКС на сегодняшний день носит приоритетный характер в международной повестке нашей страны, а характер отношений между Россией и Бразилией давно сложился дружественным и партнерским. На прошедшей встрече наших экспертов с коллегами из Бразилии мы продемонстрировали опыт России в сфере обращения с ТКО и ЭЗЦ. Особенно бразильскую сторону заинтересовали достижения в области рекультивации полигонов и ИТ-сферы», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты РЭО выступили с презентацией компании, в ходе которой рассказали о задачах РЭО, а также представили ряд проектов для возможного взаимодействия.

Представители посольства рассказали о разработках в области возобновляемых источников энергии, производстве биотоплива, переработки стекла.

В ходе встречи была подчеркнута важность развития взаимоотношений и в научной сфере, в частности по направлению развития ЭЗЦ. В этой связи стороны договорились о возможности создания совместного центра по подготовке специалистов двух стран.