Россия и Белоруссия усилят сотрудничество в сфере экономики замкнутого цикла

Представители Российского экологического оператора приняли участие в заседании постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства на тему «Рациональное обращение с отходами как инструмент обеспечения экологической безопасности Союзного государства».

«Сотрудничество России и Белоруссии в сфере реализации принципов экономики замкнутого цикла активно развивается за счет плотной работы наших специалистов. РЭО развивает экологическую безопасность Союзного государства и ежегодно поддерживает совместные мероприятия в экоповестке. Одна из ключевых тем — совместное постепенное ограничение и в конечном счете запрет на оборот неперерабатываемой упаковки в рамках Союзного государства», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для снижения негативного воздействия отходов упаковки на окружающую среду наряду с развитием инфраструктуры их сбора, транспортирования, обработки и утилизации РЭО предлагает минимизировать их образование. Меры, предлагаемые РЭО, распространяются на отходы транспортной, потребительской упаковки, отходов одноразовой посуды.

Также необходимо реализовать меры, направленные на повышение эффективности сбора и увеличение глубины переработки полимерных отходов, стимулировать максимальное вовлечение вторичного полимерного сырья в хозяйственный оборот.

Доклады специалистов РЭО вошли в ежегодные материалы семинара. Они посвящены таким темам, как гармонизация законодательства о медицинских отходах, переработка и утилизация отходов животноводства, повышение эффективности системы извлечения вторичных материальных ресурсов и их использования.