«Роснефть» провела плоггинг-забег в Измайловском парке

Фото: 360.ru

В Измайловском парке прошел плоггинг-забег. Волонтеры компании во время пробежки собирали мусор и приводили парк в порядок.

Организатором забега выступила компания «Роснефть». Волонтеры поделились на команды и старались во время пробежки собрать как можно больше мусора. Перед стартом для участников провели разминку и выдали необходимую экипировку.

Фото: 360.ru
1/4
Фото: 360.ru
2/4
Фото: 360.ru
3/4
Фото: 360.ru
4/4

На этот раз к забегу с удовольствием присоединились неравнодушные москвичи.

Подобные мероприятия «Роснефть» проводит в столице ежегодно. В этот раз участники забега в Измайловском парке собрали более 250 килограммов мусора.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте