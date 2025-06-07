07 июня 2025 18:02 «Роснефть» провела плоггинг-забег в Измайловском парке 0 0 0 Фото: 360.ru Экология

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Москва

В Измайловском парке прошел плоггинг-забег. Волонтеры компании во время пробежки собирали мусор и приводили парк в порядок.

Организатором забега выступила компания «Роснефть». Волонтеры поделились на команды и старались во время пробежки собрать как можно больше мусора. Перед стартом для участников провели разминку и выдали необходимую экипировку.

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На этот раз к забегу с удовольствием присоединились неравнодушные москвичи.

Подобные мероприятия «Роснефть» проводит в столице ежегодно. В этот раз участники забега в Измайловском парке собрали более 250 килограммов мусора.