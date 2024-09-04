Росатом утилизировал радиоактивные компоненты более чем 200 судов и подлодок

Росатом за 20 лет утилизировал более 200 атомных подводных лодок и 16 судов техобслуживания, выведенных из состава флотов. Об этом рассказал замгендиректора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов на Восточном экономическом форуме.

«Они не просто ликвидированы, а полностью разобраны. Извлечены реакторные отсеки. Соответствующим образом обеспечено их безопасное хранение. Построена специальная инфраструктура, чтобы за этими отсеками наблюдать. Обеспечивается герметичность, обеспечивается контроль 24/7», — заверил он.

Никипелов добавил, что все ядерное топливо с судов вывезли на специальные предприятия для дальнейшей переработки.

Особо он отметил ликвидацию плавучей технической базы «Лепсе» в Мурманской области. Судно, работавшее с 1960-х годов и собиравшее отработанное ядерное топливо, считалось одним из самых радиоактивных в мире. Разбирали его более 10 лет, и сейчас от него осталась только герметичная блок-упаковка.

«Несколько десятков лет такие блок-упаковки должны быть выдержаны под наблюдением для того, чтобы потом их можно было утилизировать», — объяснил он.

Впоследствии, по его словам, металл и радиоактивные остатки разделят и отправят на переработку. Этот принцип будут использовать и на других объектах. Соответствующую инфраструктуру уже создали на Дальнем Востоке.