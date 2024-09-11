Росатом представил итоги работы по решению проблем ядерного наследия на Дальнем Востоке
Госкорпорация «Росатом» объявила об окончании работ по ликвидации ядерного советского наследия на Дальнем Востоке. В бухте Разбойник установили памятный знак в честь 10-летия со дня размещения первого объекта в пункте долговременного хранения реакторных отсеков.
«На Дальнем Востоке больше не осталось ни отработавшего ядерного топлива, ни подлежащих утилизации опасных объектов в акватории. В регионе полностью ликвидировано советское ядерное наследие. Решена многолетняя серьезная экологическая проблема», — подчеркнул замгендиректора корпорации Александр Абрамов.
Утилизированные реакторные отсеки и блок-упаковки помещают в специально оборудованные и строго контролируемые пункты. Их постоянно обслуживают и обрабатывают, чтобы не допустить коррозии и утечки содержимого.
Гендиректор ФГУП «РАДОН» Алексей Лужецкий добавил, что на предприятиях компании действует современная система экологического менеджмента и установлено высокотехнологичное оборудование.
«Кроме того, на всех объектах функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки, которая позволяет в автоматическом режиме вести непрерывный контроль за радиационной обстановкой и наблюдение за динамикой ее изменения», — отметил он.
В конце состоялся семинар, на котором затронули не только технологические, но и медицинские аспекты. Представители Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна отметили постепенное, но неуклонное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. При этом работы по ликвидации ядерного наследия не влияют на здоровье местного населения.