Росатом представил итоги работы по решению проблем ядерного наследия на Дальнем Востоке

Госкорпорация «Росатом» объявила об окончании работ по ликвидации ядерного советского наследия на Дальнем Востоке. В бухте Разбойник установили памятный знак в честь 10-летия со дня размещения первого объекта в пункте долговременного хранения реакторных отсеков.

«На Дальнем Востоке больше не осталось ни отработавшего ядерного топлива, ни подлежащих утилизации опасных объектов в акватории. В регионе полностью ликвидировано советское ядерное наследие. Решена многолетняя серьезная экологическая проблема», — подчеркнул замгендиректора корпорации Александр Абрамов.

Утилизированные реакторные отсеки и блок-упаковки помещают в специально оборудованные и строго контролируемые пункты. Их постоянно обслуживают и обрабатывают, чтобы не допустить коррозии и утечки содержимого.