«Ресурс» и ОСВПИ договорились совместно развивать технологии применения вторсырья

«Отраслевой союз участников рынка вибропрессованных изделий и элементов благоустройства — наш новый партнер. Мы активно развиваем сотрудничество с отраслевыми объединениями производителей материалов и продукции для строительной отрасли. Понимаем, что большая работа по расширению применения вторичных материалов будет эффективной только при условии широкого их использования в строительстве. Уже сейчас на площадке ассоциации отрабатываем две партнерские цепочки для Самарской области», — сказала исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

«Сейчас общественные пространства могут стать не только местом отдыха граждан, но и системой очистки воздуха. И поможет в этом фотокаталитический или самоочищающийся бетон. Эта инновация, которая впервые применена у нас, в Воронеже, и на курской АЭС, может не только устранять с поверхности тротуарной плитки загрязнения, но даже разлагать под воздействием солнечного света вредные примеси в атмосфере», — отметил исполнительный директор ОСВПИ Роман Куприн.

Соглашение направлено на развитие практик изготовления, применения строительных материалов с использованием вторичных ресурсов и вторичного сырья; раздельного сбора и накопления вторичных ресурсов, образующих при строительстве, ремонте, реконструкции, сносе объектов капитального строительства, сборно-разборных сооружений.

«Ресурс» и ОСВПИ изучат отечественный и международный опыт обращения с отходами строительства, а также технологии производства стройматериалов из вторсырья.