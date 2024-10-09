«Ресурс» и «Чистая страна» подписали соглашение о сотрудничестве

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» подписали 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ) соглашение о сотрудничестве.

«В нашу Ассоциацию входят регоператоры из более чем 70 регионов России. При этом мы открыты и считаем крайне важным опираться не только на свой опыт и позицию, но и „прирастать“ авторитетным мнением коллег. Уверены, что наше сотрудничество имеет большие перспективы, вплоть до организационного объединения. Наши действия полностью укладываются в актуальную повестку, ведь Федеральный проект „Создание комплексной системы по обращению с ТКО“ становится частью Федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“», — сказала исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Сотрудничество ассоциаций направлено на внедрение в сферы обращения с отходами и смежные отрасли современных технологий, распространение лучших практик и передового опыта, в том числе мирового.

Совместно стороны займутся разработкой государственных программ и проектов в области обращения с отходами, предложениями по совершенствованию законодательства РФ в области обращения с отходами, методической и консультационной помощью отраслевым и смежным специалистам, организацией форумов, конференций, семинаров, образовательных курсов, направленных на формирование в России эффективного и высокотехнологичного рынка обращения с отходами.