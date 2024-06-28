«Ресурс» и Ассоциация демонтажа договорились развивать умный снос в России

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Национальная ассоциация демонтажных организаций подписали 28 июня соглашение о развитии экономики замкнутого цикла, практик «умного сноса» и применении вторичных ресурсов в строительстве. Соглашение было подписано в рамках Дня демонтажника, партнером которого выступает Российский экологический оператор, в Московской области.

«В России принята отраслевая программа по применению вторсырья из отходов в строительстве и ЖКХ. И перед нами стоит амбициозная цель — к 2030 году увеличить долю вторичных ресурсов в строительстве как минимум до 40%. Подписанное соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития промышленной инфраструктуры и строительной отрасли в Российской Федерации и совершенствование законодательства», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Соглашение включает в себя развитие практик раздельного сбора и накопления вторичных ресурсов, образующих при строительстве, ремонте, реконструкции, сносе объектов капитального строительства, сборно-разборных сооружений.

«Отходы строительства и сноса — самая частая причина возникновения несанкционированных свалок. Об этом говорят все наши региональные компании — члены Ассоциации. Именно поэтому мы считаем важным сотрудничество в направлении популяризации инструментов „умного сноса“, когда с применением мобильных средств демонтажа сортировка отходов происходит сразу на месте. Это создает условия для расширения возможностей переработки строительных отходов», — заявила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Стороны также договорились о применении вторичных ресурсов и вторичного сырья при производстве строительных материалов, разработке государственных стандартов, сводов правил, формировании предложений по отраслевым государственным программам.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.