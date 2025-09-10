Республика Коми подписала концессионное соглашение на строительство объекта обращения с ТКО

В Воркуте построят мусоросортировочный комплекс мощностью 17 тысяч тонн в год. Соглашение между региональными властями и концессионером заключено в рамках механизма, утвержденного распоряжением Правительства РФ № 649-р.

Оно предусматривает, что 19 регионов могут заключать концессии в сфере переработки отходов без конкурсных процедур. Специалисты Российского экологического оператора принимали участие в подготовке документов.

«Подписание нового соглашения — это очередной шаг в развитии современной инфраструктуры обращения с отходами в стране, — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Реализация проекта также будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду в регионе».

Концессионером выступает ООО «Экологический оператор Коми». Объем инвестиций в проект составит 726 млн рублей.