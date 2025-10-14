Республика Коми подписала концессию на создание комплекса обработки отходов

Концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Ухта подписали в Коми.

Это уже второе предприятие, которое построят в регионе по ускоренному механизму без конкурса в рамках распоряжения Правительства № 649-р. Специалисты Российского экологического оператора оказали поддержку в подготовке документации.

«Республика Коми демонстрирует системный подход к реализации концессионных проектов. Объем инвестиций в данный проект составляет около полутора миллиардов рублей. В результате в регионе должен появиться комплекс мощностью сортировки 45 тысяч тонн отходов в год», — отметила генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова.

Помимо сортировки, в состав комплекса также войдет полигон на 40 тысяч тонн в год. Проект реализует ООО «Экологический оператор Коми».