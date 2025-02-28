Решения по стабилизации ситуации с вывозом ТКО подготовят в Самаре

Российский экологический оператор взял на контроль ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) и развитием отрасли в Самарской области, где в прошлом году сменился региональный оператор. Уже разработана дорожная карта по нормализации ситуации, подписано соглашение о мерах поддержки, инвестициях и методической помощи со стороны РЭО региону.

«Самарская область столкнулась с крайне низким уровнем собираемости платежей за вывоз ТКО — 48,1%. Большое количество жалоб на вывоз ТКО — за 2025 год в системе „РЭО Радар“ было зарегистрировано 2160 жалоб, 69% от всех жалоб по России приходится на АО „Экология“, что негативно отразилось на всей деятельности регоператора. В ходе рабочей поездки в регион совместно с главой Минприроды РФ мы оперативно подготовили дорожную карту по нормализации ситуации, подписали соглашение, которое позволит РЭО войти в уставной капитал регионального оператора, а также развивать инвестпрограммы для всего региона в сфере ТКО. Ситуация будет урегулирована в ближайшие месяцы, мы увидим это по количеству сообщений от жителей, которое должно сократиться в разы», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Вхождение РЭО в капитал регоператора усилит его в части операционной деятельности, позволит оптимизировать работу за счет применения лучших практик регионов России.

«Что касается реализации мероприятий дорожных карт в Самарской области, то видна положительная динамика, проводится масштабная и системная работа в этом направлении. Это показывает заинтересованность властей региона выполнить к 2030 году целевые показатели национального проекта „Экологическое благополучие“, озвученных Президентом России», — добавил глава РЭО.

В регионе отсутствует дефицит мусоровозов, но наблюдается нехватка 18 972 контейнеров и 3 918 контейнерных площадок.

При этом в дорожных картах по данным блокам есть отставания. В частности, регион совместно с муниципальными образованиями не провел работу по уточнению потребности в контейнерных площадках и контейнерах и не сформировал план их закупок на 2025 год. Плановый срок стоял еще в ноябре — 21 ноября 2024 года. Не сформирована детализированная потребность в контейнерных площадках и контейнерах с конкретными координатами. Плановый срок — 1 февраля 2025 года — уже прошел.

Доля обработки в регионе сейчас составляет 44,8%, утилизации — 3,5%. При этом в среднем по стране доля обработки — 55,2%, утилизации — 3,5% 14,3%. Дорожные карты перспективной инфраструктуры ТКО предполагают строительство семи комплексных объектов и реконструкцию одного действующего. Общий объем инвестиций в инфраструктуру — 18 миллиардов рублей.

В регионе сейчас идет работа по восьми перспективным проектам. Речь о создании 675 тысяч тонн в год по обработке ТКО, 450 тысяч тонн в год — по утилизации и 942 тысяч тонн — по захоронению.

По КПО Большечерниговский, Кинель-Черкасский, Хворостянский и Сергиевский заключены концессионные соглашения, разработана проектно-сметная документация, получены заключения государственных экспертиз.

В отношении объектов в Большечерниговском и Хворостянском районах поданы заявки на финансирование в РЭО, которое планируется предоставить во 2−3 квартале 2025 года. Заявки в отношении объектов в Кинель-Черкасском и Сергиевском районах ожидаются до конца 1 квартала 2025 года, финансирование РЭО возможно будет предоставить в 3−4 квартале 2025 года.

По объекту в Сызрани идет разработка ПСД. Финансирование со стороны РЭО может быть предоставлено в 1 квартале 2026 года. Реализацию проекта по реконструкции объекта захоронения ТКО можно осуществить на основе инвестиционного соглашения. Финансирование РЭО можно осуществить в случае интеграции в состав объекта мощностей по утилизации ТКО. В случае разработки ПСД до конца 2025 года, финансирование РЭО возможно предоставить в 1 квартале 2026 года.

По объекту утилизации и захоронения ТКО в Тольятти и КПО «Самара» губернатор Вячеслав Федорищев направил обращение в адрес Председателя Правительства РФ о возможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта без конкурса с ООО «Самарский экологический оператор».