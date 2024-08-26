РЭО: животных из вторсырья покажут жителям Кронштадта и Петербурга

Российский экологический оператор организовал выставку арт-объектов проекта «Русский лес» на семейном фестивале «Остров мечтателей» в Кронштадте. Всего будет представлено шесть арт-объектов «Медведь», «Щука», «Орел», «Сойка», «Рысь», «Олень».

«Все больше фестивалей уделяет внимание экопросвещению, многие делают это через искусство, и здесь мы приходим на подмогу. Гости фестиваля „Остров мечтателей“ смогут увидеть арт-объекты проекта „Русский лес“, которые уже неоднократно выставлялись на различных деловых мероприятиях при поддержке РЭО. Через искусство мы хотим привлечь внимание к экоповестке, продвигать экопривычки и принципы экономики замкнутого цикла среди жителей нашей страны», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В коллекцию «Русский лес» входят скульптуры «Щука» из пластиковых крышек, «Медведь» из металлолома, «Олень» из микросхем, «Рысь» из клавиатуры, «Бобер» из пластиковых вилок, ложек и ножей, а также «Тигр», «Сойка» и «Орел» из оргтехники. Авторы произведений использовали различные твердые коммунальные отходы и вторичное сырье, например, списанную оргтехнику, микросхемы, одноразовые пластиковые предметы и металлолом.

«Название проекта отсылает к биоразнообразию русского леса, на котором неизбежно остается антропогенный след в виде отходов. Но они должны обретать новую жизнь, становясь ресурсами, творчество — один из способов утилизировать отходы. Все арт-объекты, которые будут выставлены на фестивале, создавались при поддержке РЭО», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Арт-объекты создали резиденты арт-кластера «Таврида» Павел Бибишев, Алексей Серебряников и Диана Трошева.

Экспозиция «Русский лес» выставлена в Кронштадте на площадке Музея Военно-морской славы России с 17 августа по 21 сентября.