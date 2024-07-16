РЭО: жители домов без мусоропроводов сортируют отходы на 60% эффективнее

Российский экологический оператор представил во втором выпуске Альбома лучших практик раздельного накопления отходов результаты исследования о влиянии наличия мусоропроводов на качество раздельного сбора отходов (РСО). По данным исследования, в жилых районах с большим количеством открытых контейнерных площадок РСО объем собираемых вторичных ресурсов выше на 60%, чем в тех, где установлены мусорокамеры.

«В Санкт-Петербурге одна из компаний, которая организовала РСО в двух районах, провела исследование влияния наличия мусоропровода на эффективность раздельного накопления отходов. Выводы были таковы: даже при наличии контейнеров для РСО во дворе, люди будут пользоваться мусорокамерами, смешивая отходы, а не относить вторичные ресурсы в специальные контейнеры», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Исследование провела компания ООО «ПКФ „Петро-Васт“. С 2018 года в ее проекте по раздельному накоплению отходов принимают участие Петроградский район и город Колпино в составе Колпинского района.

Численность населения Петроградского района и г. Колпино составляет 115 тысяч и 144 тысячи человек соответственно. В обоих районах каждая вторая площадка оборудована контейнерами для пофракционного РСО (синий контейнер для бумаги, желтый для пластиковой тары, зеленый для стекла) собственного производства компании.

В Петроградском районе исторически преобладает малоэтажная застройка, не предусматривающая наличие мусоропроводов, тогда как в г. Колпино у каждого второго жителя (52%) в доме есть мусорокамера.

«Результаты многолетнего наблюдения показали, что несмотря на то, что в Петроградском районе проживает почти на 30 тысяч человек меньше, чем в Колпине, средний ежемесячный объем раздельно накопленных отходов в Петроградском районе больше на 87,5%. Степень засора в контейнерах для РСО в Колпине составляет 20%, хотя в Петроградском районе этот показатель — всего 8%», — подчеркнул заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.