РЭО запустит серию субботников у контейнерных площадок

«В крупных населенных пунктах, конгломерациях с высокой плотностью населения мы будем запускать мероприятия, связанные с уборкой территорий, прилегающих к контейнерным площадкам. Мы хотим вместе с региональными властями и регоператорами найти источники для компенсации этих затрат. Важно сделать механизм уборки прилегающих территорий постоянным и эффективным это наша задача», отметил Буцаев.



Он также указал, что за состояние самих контейнерных площадок несут солидарную ответственность региональные операторы и местные органы власти. В настоящее время РЭО разрабатывает законодательную инициативу, которая позволит определить единого ответственного.



Однако ситуация с прилегающими территориями остается проблематичной, сказал Буцаев. Мусор, оказавшийся в непосредственной близости от контейнерной площадки, зачастую остается неубранным. В текущем году РЭО планирует уделить особое внимание уборке этих зон, что будет способствовать улучшению общественного восприятия реформы в сфере обращения с отходами.