РЭО запустил выставку «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида.Арт»

Российский экологический оператор открыл выставку с работами финалистов конкурса «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида.Арт» в Республике Крым. Всего в экспозицию вошло 32 арт-объекта, созданных из вторсырья и посвященных защите окружающей среды.

«Площадка „Тавриды.Арт“ стала одной из первых, на которой представлены работы авторов конкурса „Зеленый квадрат“. Именно на территории Арт-кластера „Таврида“ в начале этого года художники создавали арт-объекты на экотематику. РЭО запустил конкурс и впоследствии трансформировал проект в арт-группу для того, чтобы через искусство популяризировать экопривычки, а также продвигать принципы экономики замкнутого цикла и рассказывать о реформе отрасли обращения с отходами. После Крыма выставка отправится в другие регионы России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО совместно с арт-кластером «Таврида» организовал конкурс «Зеленый квадрат» в преддверии Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи в 2024 году. Художники со всей России создавали арт-объекты из отходов и вторсырья. Всего было выявлено 53 лучших концепта, 32 произведения вышли в финал, а на ВФМ отправились 16 арт-объектов.

«Искусство и экология неразрывно связаны, через конкурс „Зеленый квадрат“ мы постарались передать идеи, которые транслируем в рамках экопросветительской работы. Это и раздельный сбор отходов (РСО), и переход к многоразовым товарам, и отказ от излишней упаковки. Если каждый задумается о своем влиянии на окружающую среду, то в наших силах снизить вред для нее и внести большой вклад в экологическое будущее родной страны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Подробнее об арт-объектах можно почитать по ссылке.

РЭО выступает генеральным экологическим партнером фестиваля «Таврида.Арт», который проходит с 26 по 28 июля в Республике Крым. На территории мероприятия организован раздельный сбор отходов, проходят различные экоактивности, лекции и мастер-классы.