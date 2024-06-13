РЭО запустил цикл вебинаров «Школа юного эколидера»
Российский экологический оператор дал старт новому проекту «Школа юного эколидера». Первый вебинар из цикла пройдет 13 июня.
«Раздельный сбор отходов важно продвигать среди школьников, чтобы сформировать у них навыки рационального потребления, бережного отношения к окружающей среде и, как следствие, развития высокой экологической культуры в обществе. В рамках цикла вебинаров при поддержке РЭО будут подготовлены школьные эколидеры, в том числе для клубов юных натуралистов „Движения Первых“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Зарегистрированные участники получат сертификаты, возможность реализовать экопроекты в летние каникулы.
«Курс направлен на то, чтобы повысить уровень знаний и навыков у школьников в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в частности в образовательной организации, дома и на улице. На первом вебинаре, который пройдет 13 июня, участникам расскажут, с чего начинается путь эколидера», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
Программа курса рассчитана на детей в возрасте 11−14 лет. Она будет включать в себя пять занятий с теорией и практическими проектными заданиями. Занятия будут проходить по субботам в 12:00 с июня по октябрь. Подать заявку на участие в курсе необходимо до 15 июня.