РЭО запустил цикл вебинаров «Школа юного эколидера»

Фото: РЭО

Российский экологический оператор дал старт новому проекту «Школа юного эколидера». Первый вебинар из цикла пройдет 13 июня.

«Раздельный сбор отходов важно продвигать среди школьников, чтобы сформировать у них навыки рационального потребления, бережного отношения к окружающей среде и, как следствие, развития высокой экологической культуры в обществе. В рамках цикла вебинаров при поддержке РЭО будут подготовлены школьные эколидеры, в том числе для клубов юных натуралистов „Движения Первых“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Зарегистрированные участники получат сертификаты, возможность реализовать экопроекты в летние каникулы.

«Курс направлен на то, чтобы повысить уровень знаний и навыков у школьников в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в частности в образовательной организации, дома и на улице. На первом вебинаре, который пройдет 13 июня, участникам расскажут, с чего начинается путь эколидера», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Программа курса рассчитана на детей в возрасте 11−14 лет. Она будет включать в себя пять занятий с теорией и практическими проектными заданиями. Занятия будут проходить по субботам в 12:00 с июня по октябрь. Подать заявку на участие в курсе необходимо до 15 июня.

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