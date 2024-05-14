РЭО запустил цикл вебинаров для педагогов про экономику замкнутого цикла | 360°

Экология 14 мая 2024, 12:14 РЭО запустил цикл вебинаров для педагогов про экономику замкнутого цикла РИА «Новости»

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Российский экологический оператор провел два вебинара в рамках цикла «Лето в стиле ЭКО!» для педагогов, планирующих включить экоуроки в программу каникул. Ближайшее мероприятие пройдет в онлайн-формате 15 мая.

«Для проведения реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и построения экономики замкнутого цикла в России важно проводить экопросветительскую работу среди самых юных граждан. Цикл вебинаров, который подготовили специалисты РЭО, направлен на подготовку педагогов и студентов высших учебных заведений к деятельности по популяризации реформы, а также экопривычек и экологического образа жизни. Важно, чтобы каждый житель знал о том, как может внести свой вклад в экологическое будущее нашей страны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Образовательный цикл состоит из пяти онлайн-занятий для педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования и студентов высших учебных заведений, участвующих в работе со школьниками в период каникул.

«Экопривычки лучше всего усваиваются в юном возрасте, поэтому экопросветительские мероприятия важно проводить для детсадовцев, школьников, студентов. На вебинарах для педагогов мы рассказываем, как сделать экоуроки интересными, делимся полезными знаниями в сфере экологии и переработки отходов. На первых двух вебинарах присутствовало более 600 педагогов», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Темой третьего вебинара стали «Птицы и пластик. Формирование экокультуры и вклад в науку». Первые два вебинара можно посмотреть по ссылке.

Следующие вебинары пройдут 29 мая и 5 июня. Подробнее о них можно прочитать по ссылке, там же размещена инструкция по посещению вебинаров.