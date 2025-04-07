РЭО запустил рейтинг вывоза ТКО

Российский экологический оператор запустил рейтинг по предоставлению услуги вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Он формируется ежедневно на основе данных, загруженных в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

Регионы, которые оказались на последних строчках рейтинга, попадают в красную зону по вывозу отходов. Вопрос об устойчивости их работы будет обсуждаться еженедельно во время штабов ТКО в Правительстве РФ.

«Цифровые технологии являются неотъемлемой частью формирования эффективной системы обращения с отходами. ФГИС УТКО стала важным инструментом во взаимодействии всех участников отрасли — от водителей мусоровозов и до глав субъектов РФ. Цифровой рейтинг регионов отразит реальное качество вывоза отходов и поможет принимать эффективные решения», — сообщила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

На данный момент только два региона разместили фотографии вывоза ТКО с более 30% контейнерных площадок. Это Санкт-Петербург и Удмуртская Республика. Таким образом, остальные регионы оказались в красной зоне.

Рейтинг формируется на основе фотографий контейнерных площадок, которые поступают в автоматическом режиме из приложения «Водитель ТКО». Фотографии в приложение должны загружать водители мусоровозов до и после опустошения контейнеров. Алгоритмы ФГИС УТКО определяют долю контейнерных площадок, зафиксированных на фото, и с помощью нейросети анализируют, опустошены ли контейнеры. На этих аспектах и строится рейтинг регионов.

«Во ФГИС УТКО будет создана карта с рейтингом субъектов. Регион попадет в число отстающих, если объем фотофиксации недостаточный и если по результатам анализа будет обнаружено, что отходы вывезены не в полном объеме. Регионы-аутсайдеры попадают в красную зону. Пути решения с вывозом отходов в этих субъектах будут обсуждаться на самом высоком уровне. Далее будут приниматься необходимые меры по стабилизации работы регоператоров указанных субъектов», — добавил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Рейтинг доступен всем пользователям в личном кабинете во ФГИС УТКО. Он обновляется ежесуточно.