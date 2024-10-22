РЭО запустил приложение для мониторинга контейнерных площадок

Российский экологический оператор разработал в рамках развития федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) мобильное приложение «Водитель ФГИС УТКО». С помощью него региональные операторы смогут проводить мониторинг состояния контейнерных площадок, получать точные и оперативные данные о них.

«Состояние контейнерных площадок — важнейший показатель реализации мусорной реформы. Ведь это то, с чем граждане сталкиваются каждый день. Созданное мобильное приложение выступит в качестве инструмента получения в ФГИС УТКО объективных оперативных данных по фактическому вывозу отходов в агрегированном виде в режиме реального времени. Данное приложение призвано оперативно реагировать на проблемы связанные с вывозом ТКО. Следующим этапом развития функционала является создание алгоритмов искусственного интеллекта по обработке фотографий и построению аналитики состояния контейнерных площадок», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО разработал мобильное приложение в октябре 2024 года по поручению заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева для мониторинга деятельности региональных операторов по сбору и вывозу ТКО.

В приложении возчики имеют возможность делать фотографии контейнеров до и после опустошения, фиксировать геолокацию места, в котором делается снимок.

«Мобильное приложение является логическим продолжением имеющегося во ФГИС УТКО функционала по приему треков движения мусоровозов. Сейчас при наложении координат площадок накопления ТКО на фактический трек мы можем предположить о сборе мусоровозом отходов с контейнеров, установленных на площадках. Мобильное приложение как раз позволит собрать объективные данные, а нейронная сеть, разрабатываемая в рамках ФГИС УТКО для обработки данных с мобильного приложения, позволит подтвердить или опровергнуть факт забора отходов», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Приложение создано при поддержке ООО «А.ПРО» (Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов регионального оператора»). Его можно скачать по ссылке.

«Внедрение мобильного приложения „Водитель ФГИС УТКО“ позволит нам более точно контролировать процесс очистки МНО» — отметила генеральный директор ООО «А.ПРО» Мария Чахнина.

Во ФГИС УТКО размещена информация о более 1 млн адресных контейнерных площадках, расположенных на территории Российской Федерации. Информация о них доступна неограниченному кругу лиц в публичной части ФГИС УТКО.