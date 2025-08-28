РЭО запустил мобильное приложение для замера отходов

Российский экологический оператор создал мобильное приложение для удобного проведения замеров на контейнерных площадках. Проводить замеры необходимо для корректного установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), на основе которых формируются тарифы.

«РЭО продолжает развивать цифровые технологии для отрасли обращения с отходами. Наши специалисты доработали модуль поддержки проведения замеров и расчета нормативов накопления ТКО. Он создан для обеспечения полной актуальной и непротиворечивой информацией о замерах, проводимых при установлении нормативов, на основе которых формируются платежи за коммунальные услуги. Для удобного взаимодействия с модулем, являющегося частью федеральной государственной информационной системы учета отходов (ФГИС УТКО), мы также создали мобильное приложение. Им могут воспользоваться замерщики, чьи услуги заказали органы исполнительной власти», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Задание на замер заказчик формирует в модуле замеров ФГИС УТКО. В нем он указывает исполнителя (подрядчика) замеров, информацию о контракте на выполнение работ по измерению количества отходов, выбирает места накопления отходов, по которым необходимо провести замеры.

После авторизации через электронную систему идентификации замерщик выбирает места накопления, по которым сейчас будет проводить замер и проводит замер по каждому контейнеру, информация о котором есть во ФГИС УТКО. Результаты измерений заносит в мобильное приложение.

Кроме того, мобильное приложение позволяет осуществлять аудио- и фотосъемку процесса измерений.

После завершения замеров данные автоматически передаются в модуль замеров ФГИС УТКО.

«В мобильном приложении реализованы функции, позволяющие фиксировать все этапы и результаты измерений количества отходов и передавать их во ФГИС УТКО в режиме онлайн. Весь процесс проведения замеров через мобильное приложение проходит бесшовно и обеспечивает удобство и контроль за проведением замеров на всех его этапах», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Модуль и мобильное приложение были разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно в соответствии с приложением № 7 «Информация об измерениях количества твердых коммунальных отходов» к Приказу № 919.

В августе 2023 года постановлением Правительства РФ № 1390 были утверждены Правила определения нормативов накопления ТКО. При проведении замеров должна проводиться фото- и видеофиксация, замерщики должны проверять, есть ли в контейнере уплотнение отходов. Замеры должны проводиться ежедневно в течение семи дней каждый сезон. Также измерение количества отходов должно быть совмещено с вывозом отходов, который должен происходить каждый день.

Кроме того, согласно приказу Минприроды России № 919 от 26 декабря 2022 года, органы исполнительной власти субъектов РФ должны размещать информацию о проводимых измерениях количества отходов во ФГИС УТКО. Такая обязанность возникла с 1 декабря 2023 года.