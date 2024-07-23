РЭО: запущен комплекс по обращению с ТКО в Тульской области

Комплекс по переработке отходов «КПО Тула» запустили в Тульской области. На официальном открытии объекта побывал вице-премьер Дмитрий Патрушев, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. РЭО вложил в проект 1,5 млрд рублей.

«В рамках нацпроекта „Экология“ при существенной поддержке государства в области построен передовой комплекс по переработке твердых коммунальных отходов. Мощности объекта позволят охватить весь объем ТКО Тулы и близлежащих муниципалитетов. А его выход на проектную мощность в ближайшие годы даст возможность создать порядка 600 рабочих мест», — заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

«Новый комплекс в Тульской области принимает на обработку 480 тысяч тонн отходов в год, из них 209 тысяч тонн направляются на утилизацию. В состав комплекса входят цех обработки, участок производства техногрунта и цех расщепления полимерных материалов. Для обработки отходов на объекте используют гидросепарацию, при которой из твердых коммунальных отходов (ТКО) можно отбирать самые мелкие фракции. В России эта инновационная технология применяется впервые. Благодаря „КПО Тула“ регион сможет достичь показателей по 100% обработке ТКО и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Метод гидросепарации предполагает разделение посредством потоков воздуха и воды мелкой фракции отходов, которая ранее считалась нетоварной.

Кроме того, на объекте впервые в России в промышленном масштабе реализована технология пиролиза смешанных отходов нестабильной морфологии. На данном участке утилизации отходы расщепляются до соединений углеводородов — изначального природного состояния. В результате утилизации полимерных материалов образуются горючий газ (смесь кислорода и водорода), горючая жидкость (аналог нефтепродуктов) и твердый углерод (аналог каменного угля). На технологию получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«Мы достаточно активно реализуем проекты по переработке отходов. В этом направлении мы планомерно движемся вперед, стараясь достигнуть всех тех целей в формировании современной индустрии обращения с ТКО, которые поставил перед нами Президент Владимир Владимирович Путин», — сказал врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Проект «КПО Тула» профинансирован со стороны РЭО в рамках Постановления Правительства РФ № 1727.

«Стоимость проекта составила 5,8 млрд рублей. РЭО предоставил финансирование в размере 1,5 млрд рублей в форме выкупа облигаций инвестора», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Инвестором проекта выступает компания «Регион-Комфорт», входящая в группу компаний «Хартия».

«Компании „Хартия“ целенаправленно осуществляет инвестиционные усилия в мусороперерабатывающую отрасль, чтобы создать мультипликативный эффект для

развития экономики и социальной сферы регионов. Создание и последующее тиражирование инновационных технологий КПО в регионах позволит создать уникальную систему глубокой переработки ТКО, а также повысить собственную эффективность «Хартии» за счет оптимизации технологических процессов. Это дает право ставить компанию в один ряд с драйверами развития экономики из нефтегазового сектора, ритейла и фарминдустрии», — сказал исполнительный директор компании ООО «Хартия» Алексей Куртишвили.

Еще одним инвестором в проект выступил Сбербанк, вложивший в него 3,2 млрд рублей.

«Финансирование проекта „Экотехнопарк Тула“ на сумму свыше 3,2 млрд рублей осуществлялось Сбербанком в интересах реализации национального проекта „Экология“ и в рамках долгосрочного сотрудничества с ГК „Хартия“ в области развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами и расширения инфраструктуры по переработке отходов. У нас общая цель — снизить негативное воздействие на окружающую среду и перейти к рациональному природопользованию. Убежден, что реализация данного проекта и наше дальнейшее сотрудничество помогут достичь целей нацпроекта на благо нашей страны и ее жителей», — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Объект расположен в городе Тула. Проект также даст около 600 новых рабочих мест и будет стимулировать экономический рост региона.