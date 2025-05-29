РЭО: законопроект по обращению со строительными отходами приняли в первом чтении

Субъекты Российской Федерации смогут устанавливать правила обращения со строительными отходами. Об этом говорится в законопроекте № 784334–8, который депутаты Госдумы приняли единогласно в первом чтении 27 мая.

«Строительные отходы зачастую захламляют площадки для бытовых отходов и мешают вывозить мусор. Нужна специальная инфраструктура как для накопления таких крупногабаритных отходов, так и для последующей обработки и утилизации. В законопроекте есть нововведения, направленные на создание комплексной системы обращения с отходами строительства и сноса. Сейчас документ прошел первое чтение в Госдуме», — сообщила гендиректор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Согласно законопроекту, субъекты РФ будут вправе утверждать правила обращения с отходами строительства и сноса, в том числе требования к объектам, к транспортированию, формам договоров и сопроводительных документов.

Так, регионы смогут перевести все данные о строительных отходах в федеральную информационную систему учета отходов. Вся информация о строительных отходах, таким образом, будет оцифрована.

Также законопроект предполагает, что строительные отходы смогут вывозить и перерабатывать только компании и предприниматели из специального реестра. Они будут обязаны оснастить мусоровозы системой ГЛОНАСС. Эта мера позволит наладить прослеживаемость путей всех строительных отходов в стране.

Для перевозки отходов обязательно нужны будут документы — их можно будет показать в бумажном или электронном виде. Плюс, компании-перевозчики должны будут заключить договоры на обработку и утилизацию отходов, а также передавать сведения о количестве собранных и переданных отходов в цифровую систему.

Более того, регионам разрешат устанавливать обязательную долю обработки и утилизации строительных отходов.

Законопроект затрагивает и использование отходов в строительстве. Он разрешает использовать отходы строительства при, собственно, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте или благоустройстве.