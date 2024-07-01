РЭО: законодатели разъяснили отличия между вторичным сырьем и ресурсами

Постановлением от 24 июня 2024 года № 850 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300, которые включили пункты приема вторичных ресурсов в перечень объектов, размещение которых на государственных и муниципальных земельных участках возможно без предоставления земельных участков. Данные изменения необходимы для легитимного и динамичного развития инфраструктуры по сбору вторичных ресурсов.

«Правительство РФ утвердило важные изменения, включив в пункт 22 Перечня „Пункты приема вторичных ресурсов“. До настоящего времени пункт 22 предусматривал возможность размещения без предоставления земельного участка пунктов приема только вторсырья, однако, исходя из природоохранного законодательства РФ вторсырье — продукция, получаемая в результате утилизации отходов, а вторичные ресурсы — отходы. В связи с этим установка объектов инфраструктуры для сбора отходов, то есть вторичных ресурсов, была избыточно затруднена. Теперь терминология в постановлении приведена в соответствие с Федеральным законом об отходах производства и потребления и процедура размещения таких объектов может производиться в упрощенном порядке. РЭО рассчитывает на активную позицию регионов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В соответствии с действующим Земельным кодексом Российской Федерации регионам предстоит на своем уровне определить нормативно правовыми актами порядок и условия размещения объектов перечисленных в Перечне.

«Данные мероприятия придадут существенный стимул развитию инфраструктуры по сбору вторичных ресурсов, что, в свою очередь, обеспечит сырьевую базу для перерабатывающих предприятий и, следовательно, повысит инвестиционную привлекательность проектов по созданию заводов по утилизации вторичных ресурсов (отходов)», — отметил советник генерального директора по специальным проектам РЭО Георгий Петришин.

Кроме того, Постановлением от 24 июня 2024 года № 850 контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) также включены в перечень объектов, которые можно размещать на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, что направлено на упрощение процедуры организации контейнерных площадок в целях ликвидации дефицита контейнерных площадок.

Правительство РФ утвердило изменения в постановление № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».