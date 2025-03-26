РЭО займется приведением в порядок мусорных площадок в 2025 году

В 2025 году Российский экологический оператор (РЭО) планирует сосредоточиться на улучшении мест размещения мусорных контейнеров, а также прилегающих к ним участков. Цель сделать результаты реформы обращения с отходами более ощутимыми для населения, заявил глава РЭО Денис Буцаев.

По словам Буцаева, в настоящее время ответственность за состояние контейнерных площадок лежит на региональных операторах и муниципалитетах. Однако, РЭО разрабатывает законопроект, который закрепит эту ответственность за региональными операторами.

«А вот с прилегающими территориями ситуация остается сложной все, что упало в двух-трех метрах, или ветром перенесено с контейнерной площадки, никем не убирается, поэтому мы хотели бы сконцентрироваться в этом году на уборке прилегающих территорий», — отметил Буцаев.

Он подчеркнул, что улучшение состояния контейнерных площадок положительно скажется на восприятии «мусорной» реформы населением, так как именно по ним люди судят о ее эффективности.