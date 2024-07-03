РЭО выступит стратегическим партнером ВэйстТэк

Российский экологический оператор станет стратегическим партнером Юбилейной выставки по обращению с коммунальными, промышленными, строительными, сельскохозяйственными отходами, рециклингу и экологии ВэйстТэк 2024.

«Выставка „ВэйстТэк“ зарекомендовала себя как одно из крупнейших специализированных мероприятий в России, посвященное вопросам обращения с отходами, развитию природоохранных технологий и экономики замкнутого цикла. РЭО выступит стратегическим партнером мероприятия, наши эксперты поделятся знаниями и опытом с участниками выставки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На выставке и в деловой программе будут представлены современные методы и оборудование для переработки отходов, эффективные решения в сфере утилизации отходов, вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот, технологии и техника для повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения.

В выставке примут участие руководители и специалисты региональных операторов, служб охраны окружающей среды, главных энергетиков, главных механиков коммунальных и промышленных предприятий.

Выставка «ВэйстТэк» состоится с 10 по 12 сентября 2024 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо»).