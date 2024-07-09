РЭО выступит стратегическим партнером #НЕКОНФЕРЕНЦИИ

«В 2023 году #НЕКОНФЕРЕНЦИЯ стала лауреатом Зеленой премии. На площадке мероприятия руководители компаний из сферы обращения с отходами могут обсудить актуальные вопросы и обменяться своим опытом в реализации реформы отрасли, построении экономики замкнутого цикла. В этом году РЭО стал стратегическим партнером мероприятия, которое объединит не только представителей сферы ТКО, но и смежных отраслей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

#НЕКОНФЕРЕНЦИЯ проводится ежегодно с 2017 года и собирает руководителей более 150 компаний, работающих в отрасли обращения с отходами. Среди них региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), специализированные транспортные компании, компании-инвесторы инфраструктурных проектов в отрасли обращения с ТКО, переработчики ТКО, производители технологических, финансовых и IT-решений.

«Мы убеждены, что поддержка РЭО окажет положительное влияние на продвижение российских решений и разработок для отрасли обращения с отходами, что соответствует актуальным государственным целям по достижению технологического суверенитета в различных отраслях промышленности», — отметил генеральный директор ООО «Экомашгрупп» Александр Пугин.

Участники мероприятия могут познакомиться на его площадке с самыми современными технологическими, финансовыми и IT-решениями для отрасли обращения с отходами, в центре внимания которой находятся российские производители, поставщики и разработчики.

Мероприятие включает в себя основную программу для презентации проектов и продуктов, специальные зоны для переговоров и сессий с экспертами в формате «вопрос-ответ», выставку техники и оборудования.

«#НЕКОНФЕРЕНЦИЯ 7.0 Сделано в России: SPECIAL REVIEW» пройдет в Московской области в деревне Новая Купавна с 10 по 12 сентября 2024. Регистрация на мероприятие по ссылке.