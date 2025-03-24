РЭО выступит соорганизатором Международной выставки экологических технологий

Российский экологический оператор стал соорганизатором 21-й Международной выставки экологических технологий Wasma , которая пройдет в Москве с 25 по 27 марта. Это ключевое отраслевое событие, которое объединяет ведущих производителей экологического оборудования, представителей перерабатывающих компаний, региональных операторов, экологов промышленных предприятий, а также представителей государственной и муниципальной власти.

«Выставка Wasma традиционно является значимой платформой для обмена передовыми решениями в сфере обращения с отходами и экотехнологий. В этом году мы расширяем формат, охватывая все аспекты развития экономики замкнутого цикла. РЭО как ведущий институт в этой сфере выступает соорганизатором мероприятия, обеспечивая поддержку инициатив по внедрению современных технологий переработки и утилизации», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году выставка расширила свою структуру, представив обновленные тематические направления: современные технологии обращения с отходами, методы рециклинга и восстановления ресурсов, системы водоочистки и водоподготовки, коммунальную технику, экологический мониторинг, промышленные решения для очистки воздуха, а также цифровые и IT-инструменты для автоматизации экологических процессов.

Кроме основной экспозиции, в рамках выставки пройдет ряд крупных деловых мероприятий: Международный конгресс экологических технологий, Конференция по очистке промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, Международный форум по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также Лекторий, посвященный обращению с различными классами отходов.

Гости выставки смогут принять участие в интерактивных инициативах, таких как создание арт-объектов из вторсырья под руководством художника Артура Пальчика, а также мастерская переработки «Зеленый фургон», где желающие увидят процесс переработки пластика и текстиля и попробуют свои силы в этом направлении.

В этом году участие в выставке примут 70 компаний из России, Беларуси, Индии и Китая. Они представят инновационные решения в сфере сбора, транспортировки, сортировки, хранения и переработки отходов, а также технологии водоочистки, промышленной фильтрации воздуха и автоматизированного управления экологическими процессами.