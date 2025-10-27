РЭО выступит партнером Всероссийского фестиваля семейного чтения

С 31 октября по 2 ноября 2025 года в офлайн- и онлайн-формате пройдет VI Всероссийский фестиваль семейного чтения #ЧитайФест . Главная тема в этом году — экология, поэтому РЭО выступит в качестве партнера фестиваля.

С 31 октября по 2 ноября 2025 года в офлайн- и онлайн-формате пройдет VI Всероссийский фестиваль семейного чтения #ЧитайФест. Главная тема в этом году — экология, поэтому РЭО выступит в качестве партнера фестиваля.

В рамках офлайн-программы жители Москвы и области смогут посетить мероприятия в Российской государственной детской библиотеке очно, а жители регионов смогут присоединиться к онлайн-программе. В ней три тематических блока: читай — встречи с писателями, презентации книжных новинок; изучай — лекции для тех, кто хочет узнать как можно больше об окружающем мире, полюбить физику, химию, биологию и раскрыть тайны науки вместе с экспертами; вдохновляй — блок о детском чтении для взрослых.

Программа будет доступна из любой точки страны. Трансляции можно будет посмотреть на сайте фестиваля. Также прямые эфиры пройдут в VK Видео. В рамках фестиваля зрителям покажут просветительские ролики и мультики РЭО.

«Тематика фестиваля, как и глобальная миссия РЭО, заключается в сохранении природы для будущих поколений. Как раз по этой тематике проводится масштабная просветительская программа нашей компании. Она посвящена популяризации раздельного сбора и осознанного потребления во благо экологии. И мы рады, что гости фестиваля смогут увидеть наш контент», — сказали в пресс-службе РЭО.