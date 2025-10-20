РЭО выступит партнером форума «Экомониторинг в России»

Российский экологический оператор выступит партнером первого Общероссийского форума-выставки «Экомониторинг в России», который пройдет 1–2 декабря 2025 года в Москве. Организатор мероприятия — Ассоциация развития цифровизации и технологического обеспечения мониторинга окружающей среды (АРЭМ).

«Развитие технологий экологического мониторинга напрямую связано с эффективностью системы обращения с отходами. Современные инструменты анализа и сбора данных помогают комплексно оценивать влияние отрасли на окружающую среду и оперативно реагировать на возникающие риски. Поддержка подобных инициатив — одно из ключевых направлений работы РЭО. Эффективная работа всей системы государственного экологического мониторинга является одной из значимых условий достижения национальной цели развития по обеспечению экологического благополучия», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Форум объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения развития современных систем экологического мониторинга в регионах России. Центральной темой пленарной сессии станет «Комплексное развитие систем экологического мониторинга в регионах Российской Федерации». В рамках мероприятия участники обсудят стандарты создания таких систем.

Форум призван способствовать достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».