РЭО выступит партнером фестиваля Green City в Москве

Российский экологический оператор выступит партнером фестиваля цветов и экопродуктов Green City. В рамках дня экологии фестиваля представители РЭО проведут лекции и мастер-классы.

«В рамках партнерства представители РЭО будут продвигать среди участников мероприятия экопривычки и идеи осознанного потребления, что является частью экопросветительской деятельности реформы отрасли обращения с отходами. Посетители фестиваля смогут получить новые знания в сфере экологии и поделиться ими со своими близкими, а через наглядные примеры они узнают, как работает экономика замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты РЭО расскажут, как вырабатывать экопривычки в повседневной жизни. Для посетителей устроят мастер-классы по плетению фруктовок из старых футболок. Гости фестиваля также смогут поучаствовать в игре «Завод» и экоквизе.

На одном из мероприятий в рамках дня экологии председатель Московского отделения движения «Экосистема», амбассадор Зеленой премии Мария Горовая расскажет о том, как принять участие в конкурсе и какие возможности он дает.

РЭО проведет экопросветительские мероприятия при поддержке «Экосистемы» и Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 31 августа. Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.