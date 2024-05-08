Экология 08 мая 2024, 11:54 РЭО выступит партнером Дня демонтажника — 2024 РИА «Новости»

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Российский экологический оператор выступит партнером Дня демонтажника — 2024, который пройдет 27 и 28 июня на полигоне МАДИ в Московской области. День Демонтажника является единственным демонстрационным событием в отрасли, посвященном профессионалам по сносу и рециклингу. В прошлом году мероприятие собрало 40 ведущих демонтажных компаний, более 35 единиц специализированной техники и оборудования и 450 участников.

«В нашей стране накоплен определенный опыт вовлечения вторичных ресурсов, образуемых в отраслях промышленности, в хозяйственный оборот. Значительную часть в составе промышленных отходов занимают строительные. К 2030 году в строительстве доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов должна будет составлять не менее 40%. Для этого принята отраслевая программа по применению вторсырья из отходов в строительстве и ЖКХ. Она действует в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Соревнования, демонстрации и образовательные семинары пройдут на полигоне МАДИ (Ленинградское шоссе, д. Елино). Запланированы первые в России соревнования по алмазной резке железобетона и демонстрация техники в трех основных зонах: тяжелая техника для демонтажа и рециклинга, роботизированная техника и алмазные технологии.

Представители подрядных организаций смогут поуправлять техникой и оборудованием, студенты профильных вузов и ссузов — встретить потенциальных работодателей, а компании-подрядчики — обсудить стажировочные программы для молодых специалистов.

Для операторов пройдут образовательные семинары, посвященные безопасной эксплуатации спецтехники с различными видами навесного оборудования для демонтажа и рециклинга.

Завершится программа закрытым ужином для членов и партнеров Ассоциации НАДО в отеле Cosmos Selection Moscow Sheremetyevo Airport.

Мероприятие организовано Национальной Ассоциацией Демонтажных Организаций (Ассоциация НАДО) при поддержке ТВЭЛ Росатом, Минстроя России, Минприроды России, Университета Минстроя НИИСФ РААСН и ФАУ «Роскапстрой».