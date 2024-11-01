РЭО выступит информационным партнёром фестиваля экологичного образа жизни Eco Friendly Fest в Москве

16 и 17 ноября 2024 года в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится Eco Friendly Fest — фестиваль для тех, кто хочет сделать свою жизнь более осознанной и экологичной. Российский экологический оператор выступит информационным партнёром фестиваля.

16 и 17 ноября 2024 года в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится Eco Friendly Fest — фестиваль для тех, кто хочет сделать свою жизнь более осознанной и экологичной. Российский экологический оператор выступит информационным партнёром фестиваля.

«Формирование экологических привычек, культуры осознанного потребления невозможно без экопросвещения. РЭО всегда охотно откликается на подобное сотрудничество. Ведь формирование экологичных и любых других привычек начинается с каждого из нас. И на подобных мероприятиях даётся отличный импульс, чтобы начать этот путь», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках фестиваля будут проходить экоквесты для всей семьи, по итогам которых все участники получат экологичные призы от компании со 100% этичным производством. Также эксперты проведут лекции и паблик-токи, которые помогут понять, как внедрить экопривычки в свою жизнь, как питаться экологичнее и как уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. На мастер-классах можно будет переработать пластиковые крышечки в памятные сувениры, создать уникальные предметы гардероба над наставничеством экопроекта «Благодарный шкаф» или изготовить аксессуары из прессованных полиэтиленовых пакетов вместе с художницей и дизайнером в сфере экологии Марией Платоновой.

Кроме того, фестиваль даст возможность испытать VR-очки с проектом «ИХ ГЛАЗАМИ» — погрузиться в мир животных с помощью виртуальной реальности, ощутить, как живут обитатели промышленных ферм, и задуматься о том, как наш повседневный выбор может влиять на животных.

«Не обойдётся на фестивале и без пунктов сбор вторичного сырья. Вы можете принести с собой винные пробки, зубные щётки, крышечки, блистеры от таблеток, батарейки, мелкую электронику и многое другое. Будет организован сбор чистых упаковок из-под корма для животных: все собранные пакеты будут переработаны и использованы для создания экологичных снарядов для кинологических площадок. А ещё можно будет обменять книги на буккроссинге и посетить своп от проекта «Собиратор», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Также оба дня будет работать эко-маркет, где будут представлены бренды, которые предлагают безопасные экологичные товары, музей переработки, а также фотозона, где можно будет рассказать об экопривычках и получить призы от партнеров.

Eco Friendly Fest будет проходить 16-17 ноября 2024, с 12:00 до 19:00, по адресу: Москва, Культурный центр ЗИЛ (Восточная ул., 4, корп. 1).

Вход свободный, но обязательна предварительная регистрация на сайте фестиваля.