РЭО выступит информационным партнером фестиваля Eco Friendly Fest в Москве | 360°

Экология 14 мая 2024, 14:31 РЭО выступит информационным партнером фестиваля Eco Friendly Fest в Москве «ВКонтакте»

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Представители Российского экологического оператора проведут лекцию «Экологический контент. Социальная реклама как часть экопросвещения» на фестивале Eco Friendly Fest.

«Формирование экологических привычек является важной составляющей реформы отрасли по обращению с отходами. РЭО уделяет большое внимание экопросвещению и мы рады стать частью еще одного мероприятия, направленного на формирование не только новых привычек, но и в целом новой модели поведения, а также экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Фестиваль объединит восемь тематических зон — выставку, лекторий, экомаркет, фудкорт, своп, экоарт, буккроссинг, мастер-классы.

«Мы приветствуем такие мероприятия, как Eco Friendly Fest, где новые экологичные бренды, молодые компании, крафтовые мастера могут заявить о себе, а участники найти экологически чистые товары. Наши представители расскажут о том, как устроена переработка отходов и в целом экономика замкнутого цикла», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Гости фестиваля могут также посмотреть на арт-объекты из неорганических материалов, принести уже прочитанные книги и найти себе новые

Также на Eco Friendly Fest можно будет сдать на переработку как распространенные, так и редкие фракции вторсырья.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля. Весенняя сессия Eco Friendly Fest состоится 18–19 мая 2024 года на площадке Artplay в Москве. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.