РЭО выступит информационным партнером детского фестиваля «Земле жить!»

«Мероприятия в сфере экологического образования и просвещения призваны объединять школьников России, студенческое и экспертное сообщество, представителей природоохранных учреждений и органов исполнительной власти на одной площадке. Благодаря таким фестивалям, как „Земле жить!“, мы можем выявлять и поддерживать экологические проекты молодых экоактивистов, за которыми будущее природоохранной деятельности, в частности формирование экономики замкнутого цикла и новой более экологичной культуры в обществе», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Фестиваль пройдет 19 ноября. В 14:00 по московскому времени начнется его трансляция, во время которой объявят результаты всероссийских конкурсов и проектов (конкурс юных аграриев им. К. А. Тимирязева, «ЭкоХод», проект «Юннат 2.0. Познавай и созидай!»), выступят с поздравлениями и приветствиями известные общественные деятели.

Участникам также покажут онлайн-экскурсии и интервью, расскажут об историях успеха юных биологов, экологов и аграриев страны, устроят викторину с призом.

Чтобы получить сертификат участника фестиваля, необходимо создать личный кабинет на сайте и в личном кабинете подать заявку на участие в мероприятии Всероссийский фестиваль детей и молодежи «Земле жить!».

Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

Организаторами фестиваля выступают Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей».