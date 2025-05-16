РЭО выступит генеральным партнером НМЭК-2025

«РЭО традиционно выступает партнером международного экологического конгресса. Мы не ограничиваемся участием в деловой программе мероприятия, а запускаем целый спектр экопросветительских инициатив. В этом году в рамках конгресса устраиваем „Зеленый заплыв“ на сапах. Его участники привлекут внимание общества к вопросам экологии водоемов и бережного отношения к природе. Еще одна знаковая инициатива — наша образовательная площадка „Зеленый фургон“. Эта передвижная мастерская переработки не только популяризирует раздельный сбор отходов, но и наглядно показывает, как устроена экономика замкнутого цикла, при которой отходы обретают вторую жизнь», — сообщил PR-директор ППК РЭО Дмитрий Бойко.

Специальная сессия «Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы», организованная РЭО, пройдет в первый день конгресса — 22 мая. Ведущие эксперты отрасли соберутся вместе, чтобы обсудить важнейшие аспекты формирования экономики замкнутого цикла, поделиться опытом успешных проектов и выявить ключевые направления дальнейшего развития.

Сап-заплыв будет организован в нулевой день, 21 мая. Его могут посетить как участники конгресса, так и жители Санкт-Петербурга.

Интерактивная мастерская переработки «Зеленый фургон» будет установлен 21 мая перед Таврическим дворцом и будет работать все дни конгресса.

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая.