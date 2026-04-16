РЭО выступит генеральным партнером экологического фестиваля в Москве
21 апреля, накануне международного экологического праздника — Дня Земли, в театральном пространстве «Арт-платформа» пройдет городской экологический фестиваль Nature_morte. Генеральным партнером события выступит Российский экологический оператор.
Фестиваль объединит культурную и просветительскую программу, посвященную теме обращения с отходами, осознанного потребления и экономики замкнутого цикла.
Гостей ждут мастер-классы по апсайклингу от фонда «Второе дыхание», лекции об экологичных привычках и «мусорной реформе», показ документального фильма «Экономика замкнутого цикла».
Ключевое событие — танцевально-театральный перформанс Nature_morte от театра «Всем телом», посвященный взаимодействию человека и природы, а также современным экологическим вызовам.
Кроме того, посетители смогут сдать ненужную одежду в специальные боксы фонда «Второе дыхание» для дальнейшей переработки и повторного использования.
«Поддержка экологических инициатив и просветительских форматов — важная часть работы РЭО. Такие мероприятия помогают в доступной форме рассказывать о раздельном сборе отходов и вовлекать людей в практики осознанного потребления», — отметили в пресс-службе РЭО.
Участие в фестивале бесплатное