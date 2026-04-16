РЭО выступит генеральным партнером экологического фестиваля в Москве

Фестиваль объединит культурную и просветительскую программу, посвященную теме обращения с отходами, осознанного потребления и экономики замкнутого цикла.

Гостей ждут мастер-классы по апсайклингу от фонда «Второе дыхание», лекции об экологичных привычках и «мусорной реформе», показ документального фильма «Экономика замкнутого цикла».

Ключевое событие — танцевально-театральный перформанс Nature_morte от театра «Всем телом», посвященный взаимодействию человека и природы, а также современным экологическим вызовам.

Кроме того, посетители смогут сдать ненужную одежду в специальные боксы фонда «Второе дыхание» для дальнейшей переработки и повторного использования.

«Поддержка экологических инициатив и просветительских форматов — важная часть работы РЭО. Такие мероприятия помогают в доступной форме рассказывать о раздельном сборе отходов и вовлекать людей в практики осознанного потребления», — отметили в пресс-службе РЭО.

Участие в фестивале бесплатное, ознакомиться с полной программой, а также пройти регистрацию можно по ссылке.