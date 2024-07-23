РЭО выступит генеральным экологическим партнером фестиваля «Таврида.АРТ»

«РЭО не первый год сотрудничает с арт-кластером „Таврида“ и проводит в нем различные мероприятия экологической направленности. В этом году РЭО станет генеральным экологическим партнером фестиваля „Таврида.АРТ“. Мы также поддерживаем экологизацию фестиваля и площадок арт-кластера в Крыму. Такие крупные события невозможно представить без вовлечения участников в экоповестку, которая подразумевает популяризацию экопривычек, принципов экономики замкнутого цикла, а также освещение реформы отрасли по обращению с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Все время проведения фестиваля будут работать два экоцентра с мастерскими переработки. Гости смогут принять участие в мастер-классах и послушать лекции на тему экологии и переработки отходов.

«С арт-кластером „Таврида“ мы провели в этом году конкурс „Зеленый квадрат“, который позволил выявить талантливых художников, неравнодушных к теме экологии и защиты окружающей среды. В 2022–2023 годах на базе фестиваля действовала наша школа экологии. А в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК) в прошлом году РЭО и „Таврида.АРТ“ организовали выставку, посвященную вымирающим животным», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» пройдет с 26 по 28 июля в Республике Крым.