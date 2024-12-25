РЭО выступил за создание комплексной системы прослеживаемости отходов

Российский экологический оператор считает необходимым ускорить создание единой системы прослеживаемости всех видов отходов в России. Об этом было заявлено в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных развитию экономики замкнутого цикла.

«Обеспечение прозрачности отрасли обращения с отходами является ключевым направлением развития законодательства в данной сфере. Важным шагом в этом направлении должно стать принятие законопроекта об обращении со строительными отходами, в рамках которого необходимо предусмотреть создание системы сквозного прослеживания движения отходов на базе электронных талонов. Подходы, применяемые в этом законопроекте, универсальны и могут применяться не только к строительным отходам, но и всем другим отходам 3–5 класса опасности», — отмечается в докладе РЭО.

Другой важнейшей законодательной инициативой является создание федеральной государственной информационной системы обращения с отходами (ФГИС ОО). РЭО подчеркивает необходимость скорейшего принятия соответствующего федерального закона в ближайшую весеннюю сессию.

При разработке ФГИС ОО планируется использовать успешный опыт внедрения системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), которая была введена в промышленную эксплуатацию год назад. На текущий момент во ФГИС УТКО работает более 12 тысяч пользователей, внесена информация о более чем 34 млн источников образования ТКО, 1 млн контейнерных площадок и 25 тысячах мусоровозов. Система включает функционал по моделированию территориальных схем, контролю за движением мусоровозов и принимает телеметрические данные с инструментов весового контроля.

«Без такой информации управление отраслью осуществляется практически „вслепую“», — подчеркивается в докладе РЭО.

Создание комплексной системы прослеживаемости отходов позволит повысить эффективность государственного регулирования отрасли и обеспечить достижение целевых показателей по формированию экономики замкнутого цикла.

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова назвала состоявшиеся слушания первым профильным мероприятием на старте нового федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие». Она напомнила, что один из показателей, которые необходимо будет достичь, — 25% утилизации всех отходов, образующихся на соответствующей территории.

«Пока в напряженном графике окончания года и подведения итогов завершающихся нацпроектов мало кто из регионов задумался: „А что такое все отходы, а как будем считать базу, а насколько доступна информация и в принципе какой региональный орган будет консолидировать тему в таком виде, какие есть инструменты и системные проблемы?“. Хороший урок, пройденный на ТКО, где на гораздо меньших объемах протестированы многие „узкие“ места — цифровизация и корректные данные экономят силы, время, деньги и дают шанс управлять процессом», — отметила она.

Гулимова поделилась опытом работы в экосоветах при руководителях нескольких регионов. По ее словам, регионы обсуждают варианты расширении функционала территориальных схем на иные перечни отходов, помимо ТКО, о необходимости обеспечить доступ к данным отчетности 2-ТП в региональном разрезе до того, как заработает ФГИС ОО. «Мы внесли эти предложения в ходе обсуждения», — добавила Гулимова.