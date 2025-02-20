РЭО выступил инициатором создания Ассоциации развития экомониторинга

Первое общее собрание членов Ассоциации развития экомониторинга (АРЭМ) прошло 14 февраля 2025 года на площадке Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации. Инициатором создания общественного профессионального объединения стал Российский экологический оператор.

«Сфера экомониторинга является важной составляющей в обеспечении экологического благополучии в Российской Федерации. Уже сегодня в этой сфере задействовано значительное количество профильных учреждений на федеральном и региональном уровне, научных, производственных и общественных организаций.

Ассоциация призвана объединить имеющийся профессиональный потенциал, совместно выработать наиболее эффективные решения для создания в нашей стране высокотехнологичной системы экологического мониторинга», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Ассоциацию уже вошли 17 организаций, представляющих как ведущих производителей оборудования для экомониторинга, так и организации, профессионально обеспечивающие его ведение, а также научные и общественные организации в сфере экологии.

«Ассоциация открыта для вступления учреждений и компаний, занимающихся разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией оборудования, программного обеспечения и сервисов на их основе для ведения экологического мониторинга. На площадке Ассоциации мы хотим обеспечить открытый диалог по вопросам развития, поддержки и продвижения цифровых и технологических решений в этой сфере», — отметил советник генерального директора Сергей Егоршев, возглавивший правление Ассоциации.

Одним из основных вопросов повестки стало определение ключевых направлений работы Ассоциации в 2025 году и на перспективу. По итогам обсуждения были поддержаны предложения по работе над совершенствованием нормативно-правовой базы, формированием «витрины» лучших российских решений в сфере экологического мониторинга, разработке стандартов для данной сферы, изданию собственного периодического научно-практического журнала.

Членами АРЭМ стали РЭО, Российское экологическое общество, ГПБУ «Мосэкомониторинг», ООО «ЕРБА-Эко консалтинг», ООО «МС сервис», ОАО «Лига», ООО «ПриборАвтоматика», ООО «Группа Ай-ЭМ-Си», ООО «Юмис ПРО», ООО «НПО „Прибор“ Ганк», ООО «УРУС-Умные цифровые сервисы», ООО «Экобиохим», ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», АО «ОПТЭК», ООО «Р-НОКС», ООО «СПКС».

В число учредителей АРЭМ вошли Российское экологическое общество, ГПБУ «Мосэкомониторинг», ОАО «Лига», ООО «МС сервис», ООО «ЕРБА-Эко консалтинг». Создание АРЭМ поддержало Минприроды России.

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» РЭО наделен полномочиями оператора Федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды.