РЭО высоко оценил проекты молодых профессионалов на конкурсе «Зеленая Москва»

Проекты по внедрению зеленого строительства представили в рамках конкурса «Зеленая Москва» . В Российском экологическом операторе высоко оценили проекты победителей. Торжественная церемония закрытия конкурса прошла в Москве 31 мая.

Всего было определено четыре лучших концепции, направленных на устойчивое развитие территорий Москвы. Первое место заняла команда «Green Rud» РУТ МИИТ с идей преобразования надземного перехода в зеленую зону. Решение поможет повысить качество воздуха, наличие растительности, улучшит психологическое состояние городских жителей тем, что скроет неприглядные виды на автомобильные дороги и строительные конструкции.

Второе место заняла команда АрхиTech, которая разработала проект «Станция тишины», направленный на улучшение психологического состояния жителя города. Он представляет собой тоннель, по мере прохождения которого человек получает представление о влиянии шума на организм и попадает в среду с пониженным уровнем шума.

Третье место поделили между собой две команды. Первая — «Стражи воды» с проектом, суть которого заключается в создании «плавающих эко-островков», чьи работники должны очищать пресные воды. Вторая команда — «Звуковые генераторы» с идей трансформировать вред шума в пользу с помощью звуковых генераторов, которые воспринимают шум от оживленных шоссе Москвы и производят электроэнергию.

«Конкурсы, наподобие „Зеленой Москвы“, играют большую роль в экопросветительской работе, которая запущена в рамках реформы отрасли обращения с отходами. Такие проекты направлены на выявление и поддержку молодых профессионалов, которые через свои идеи могут внести вклад в устойчивое развитие территорий нашей страны», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Также 31 мая молодежь Москвы в возрасте 18−35 лет посетила организованные в рамках «Конкурса проектов устойчивого развития территорий г. Москвы „Зеленая Москва“» форсайт-сессии по разработке концепций зеленого строительства территорий. Состоялись индивидуальные форсайт-сессии для московских студентов на территории Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Молодежь Москвы разрабатывала проекты под руководством профессиональных экспертов, включая заместителя руководителя департамента РОП РЭО Гусена Ибрагимова.

«Молодые энтузиасты, участники конкурса представили очень интересные и продуманные проекты, каждый из которых высоко оценили эксперты. Идеи современны, актуальны, архитектурно привлекательны и отвечают экологическим требованиям. Большая работа проведенная участниками за столь короткий отрезок времени, заслуживает высокой оценки», — отметил Гусен Ибрагимов.

Проект реализуется Общероссийской организацией «Городские реновации» при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально-ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики.