РЭО выпустит облигации на 267 млн рублей для финансирования предприятия в Чувашии

Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Российского экологического оператора. Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг в размере 267 млн рублей, будут направлены на финансирование создания комплекса по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Чувашской Республике.

«28 августа 2024 года Центробанк зарегистрировал выпуск на 267 627 760 рублей для финансирования мусоросортировочного комплекса мощностью 30 тысяч тонн в год в Чувашской Республике. Из средств облигационного выпуска РЭО инвестору будет предоставлен льготный займ. Создание нового объекта приблизит Чувашию к достижению показателей нацпроекта „Экология“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Общая стоимость проекта составляет 457 962 000 рублей. Условиями концессионного соглашения предусмотрен капитальный грант в размере 152 654 000 рублей.

Объект будет построен в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.