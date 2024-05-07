РЭО выпустит облигации на 1,8 млрд рублей для финансирования 2 объектов ТКО в Дагестане | 360°

Экология 07 мая 2024, 12:37 РЭО выпустит облигации на 1,8 млрд рублей для финансирования 2 объектов ТКО в Дагестане РЭО

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Наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил инвестиции в размере 1,845 млрд рублей в два объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Дагестан. Во 2 квартале 2024 года проекты получат финансирование из средств облигационных выпусков РЭО. Объекты строятся в рамках создания современных комплексов по обращению с отходами (КПО), которые включают обработку, утилизацию полезных фракций и захоронение так называемых «хвостов», не пригодных для переработки.

«Набсовет компании одобрил финансирование современных объектов размещения в Дагестане на 1,845 млрд рублей. РЭО направит инвестору привлеченные от выпуска собственных облигаций средства на создание этих объектов в составе строящихся КПО в Дербентском и Хасавюртовском районах Республики Дагестан. Мощности объектов размещения составят 120 тыс. тонн и 150 тыс. тонн соответственно. В составе КПО также до конца текущего года будут построены объекты обработки и утилизации. При этом входящие мощности сортировочных комплексов составят 200 и 250 тысяч тонн в год», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Все объекты строятся в рамках заключенных концессий. Появление новых объектов позволит региону достигнуть 100% обработки отходов и снижения захоронения отходов в два раза. Такие показатели утверждены нацпроектом «Экология».

«ППК „РЭО“ финансирует объекты размещения отходов в рамках концессионных соглашений. Объем финансирования по первому объекту составит 721 815 000 рублей, по второму — 1 123 154 000 рублей. При этом объекты обработки с участками утилизации финансируются в рамках государственной поддержки, предоставляемой согласно постановлению Правительства РФ № 1222», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.