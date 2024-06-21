РЭО выпустил методические рекомендации по профориентации школьников

Российский экологический оператор выпустил методические рекомендации по профориентации учащихся 9–11 классов и воспитанников учреждений дополнительного образования. Педагогам предлагается устраивать лекции, мастер-классы и воркшопы, которые помогут учащимся определиться с профессией в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и экономики замкнутого цикла.

«В сфере экологии, в частности в отрасли обращения с отходами, профессиональные навыки имеют критическое значение. Специалисты в этой области не только разрабатывают и внедряют инновационные методы управления отходами, но и играют роль катализаторов изменений, направленных на сокращение экологического ущерба. Выбор профессии в данной сфере — это не только про овладение компетенциями, изменяющими наше будущее, но и про комплексное воздействие на экосистему, обеспечивающее баланс между потребностями человечества и сохранением природных ресурсов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Рекомендации направлены на развитие навыков и профессиональных компетенций обучающихся 9–11 классов общеобразовательных школ и обучающихся в возрасте 15–18 лет в учреждениях дополнительного образования. Методическим пособием могут воспользоваться педагоги общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования.

«В методичку вошли различные рекомендации, например, для выбора профессии в области переработки ТКО и экономики замкнутого цикла имеет смысл привлекать представителей компаний из таких сфер, а также ведущих вузов. Это могут быть воркшопы от компаний-партнеров, внедряющих принципы экономики замкнутого цикла в свою деятельность, игры по освоению теории, различные мастер-классы», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Рекомендации также включают в себя лекции (как в очной, так и в онлайн-форме), расчетные и кейсовые задания (например, на определение величины экологического сбора), проведение тестов для учащихся, а также подготовку ими исследований, проектов, эссе и многое другое.

Методические рекомендации можно получить по ссылке или найти на официальном сайте РЭО в Медиабанке в разделе «Просвещение».