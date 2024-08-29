РЭО выпустил инструкцию по раздельному накоплению отходов для россиян

Жители России смогут пошагово узнать, как раздельно собирать отходы и куда их направлять на переработку в инструкции, подготовленной Российским экологическим оператором. Специальный раздел, посвященный раздельному накоплению отходов (РНО), появился на сайте РЭО.

«Без раздельного накопления отходов невозможно представить эффективно работающую экономику замкнутого цикла. РНО — необходимый этап в цепочке, но важно осуществлять его по всем правилам. Экопросветительская деятельность РЭО включает в себя создание единой карты с пунктами сбора вторсырья, инструкций для взрослых и детей, а также единого информационного ресурса. В инструкции мы рассказываем, как найти на карте пункты приема рядом с домом или работой, что там принимают, по какому графику, как собирать фракции и так далее. В некоторых странах действует многопоточная система РНО, но в России в большинстве регионов — двухпоточная, что делает раздельный сбор для граждан более понятным, а для системы обращения с отходами — более эффективным», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В разделе, посвященном РНО, также можно скачать Альбом лучших практик, в котором рассказывается о пунктах сбора вторсырья в российских городах, ознакомиться с проектами РЭО в партнерстве с компаниями, занимающимися сбором отходов от жителей. Использовать инструкцию могут региональные органы власти, образовательные учреждения, организации ЖКХ, региональные операторы.

«Многие материалы могут быть переработаны и использованы повторно, а раздельный сбор облегчает процесс обработки и переработки, увеличивая его эффективность. Начать разделять отходы можно с чего-то простого — теперь всю необходимую информацию для этого можно найти в одном месте на сайте РЭО», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

В разделе «Инфоматериалы» размещены просветительские материалы для взрослых и детей, которые можно использовать для экопросвещения в учебных заведениях, на городских мероприятиях и информационных ресурсах.

Раздел находится на сайте РЭО по ссылке.