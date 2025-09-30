РЭО выявил более 7 500 нарушений на полигонах с помощью беспилотников и нейросетей

Российский экологический оператор с 2022 по 2025 год провел масштабную проверку полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) с применением беспилотных летательных аппаратов и собственных алгоритмов на базе нейронных сетей. Технологии позволили зафиксировать более 7 500 нарушений.

«Беспилотники дают возможность увидеть полигон полностью, фиксировать нарушения, которые сложно заметить при обычных проверках, — пояснили в пресс-службе РЭО. — Мы анализируем фото и видео с помощью нейросетей — например, определяем наличие разлета отходов за границы участка, отсутствие обводных каналов, ограждений, весового контроля, КПП, ворот или шлагбаумов и др. Такой подход исключает человеческий фактор, помогает составить полную картину состояния объектов, строить объективный рейтинг качества работы полигонов и быстрее инициировать меры по исправлению».

Среди самых распространенных нарушений — выход фильтрата (загрязненной жидкости, образующейся при разложении отходов) за пределы полигона, навалы отходов за границами участка, разлет фракций на прилегающие территории. Часто фиксируется отсутствие ограждений, обводных каналов, весового контроля, пожарных резервуаров, санитарно-бытовых зон для персонала.

К серьезным нарушениям относятся эксплуатация полигонов с превышением проектной вместимости, несоблюдение углов откосов, отсутствие очистных сооружений фильтрационных вод и радиационного контроля. Также выявлены случаи размещения объектов ближе 15 километров к приаэродромным территориям, скопления птиц, случаи тления и возгораний.

Ранее РЭО сообщал, что применение дронов сделают обязательным при инвентаризации полигонов. Новые технологии показали, что обычная инспекционная проверка полигона вручную может занимать до трех месяцев, тогда как облет беспилотником и цифровой анализ позволяют завершить инвентаризацию за примерно пять дней — то есть почти в 20 раз быстрее.