РЭО выберет главную экосемью в России

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев встретился с семьями-экоактивистами 8 июля в День семьи и дал старт новой номинации «Экологическая семья» в рамках конкурса экологических проектов и инициатив «Зеленая премия».

«Запуск новой номинации „Экологическая семья“ конкурса „Зеленая Премия“ знаково прошел в День семьи, любви и верности. В России множество семей, в которых и дети, и взрослые ведут экологичный образ жизни, внедряют экопривычки в повседневную жизнь и выделяют защиту окружающей среды как ценность. Мы хотим поощрить такие семьи, дать возможность им заявить о себе и показать всей стране на своем примере, что быть экоактивистом — вполне реально, даже в рамках одной семьи», — отметил Денис Буцаев.

В номинации «Экологическая семья» будет разыгран сертификат суммой 500 тысяч рублей. Победитель сможет потратить его на семейное путешествие.

«Общественный трек Зеленой премии включает в себя пять номинаций. Мы выявим экологических лидеров в обществе и студенчестве, социальных предпринимателей в сфере экологии, лучшие экоцентры. „Экологическая семья“ — специальная тематическая номинация, которая впервые появится в рамках Зеленой премии», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Партнером номинации «Экологическая семья» стала ООО «Хартия».

Подать заявку на участие в номинациях общественного трека можно на сайте Зеленой премии.